OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 3:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 120Hz HD+ LCD ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 6360 Apex ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 6GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Android 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OxygenOS 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਫਰੈਸ਼ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Carry confidence, not worry. #OnePlusN6— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 30, 2026
Get notified: https://t.co/epVDSKIr94 pic.twitter.com/qcrBlRqtAg
OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 4 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ IST OnePlus ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ Amazon 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ OnePlus 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4GB ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਈ 19,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6GB ਮਾਡਲ ਲਈ 21,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Your day isn’t slowing down. Neither are we.— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 30, 2026
Here’s the all-new #OnePlusN6
Get notified: https://t.co/epVDSKIr94 pic.twitter.com/0W7RepN9ki
OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD LCD ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 1,200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6360 Apex ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 6.5ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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