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OnePlus ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

OnePlus ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ONEPLUS OPPO MERGER
ONEPLUS OPPO MERGER (ONEPLUS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 12:37 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ OnePlus ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ OnePlus ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ OnePlus ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। OnePlus ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ OPPO ਦੇ ColorOS 17 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ OxygenOS ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

OnePlus ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ OnePlus ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਕੋਲ ColorOS 17 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

OxygenOS ਹਮੇਸ਼ਾ OnePlus ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ OnePlus ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ OPPO ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ OnePlus ਅਤੇ OPPO ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ONEPLUS OPPO MERGER
ONEPLUS OPPO MERGER (ONEPLUS)

OnePlus ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ColorOS 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਪਡੇਟ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ OPPO ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OxygenOS ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ OnePlus ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ColorOS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ OnePlus ਅਤੇ OPPO ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। OnePlus ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ OPPO ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ONEPLUS OPPO MERGER
ONEPLUS OPPO MERGER (ONEPLUS)

ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ OnePlus ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। OnePlus ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਤਪਾਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OnePlus ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ, ਵਾਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ

OnePlus ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ OnePlus N6x ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੋਨ OnePlus ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫ਼ੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OnePlus N6 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

OnePlus ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੋਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ OPPO ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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