ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ OnePlus ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ

OnePlus ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ONEPLUS 15 PRICE
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ OnePlus ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Qualcomm ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Android 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OxygenOS 16 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। OnePlus 15 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Amazon ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਚੀਨੀ ਵਰਜ਼ਨ 6.78-ਇੰਚ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ BOE ਲਚਕਦਾਰ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ OnePlus 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। OnePlus 15 ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ Amazon 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Qualcomm ਦੇ 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ OxygenOS 16 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।

OnePlus 15 ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ OnePlus 15 ਵਿੱਚ OnePlus ਦੇ ਨਵੇਂ DetailMax ਇਮੇਜ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ, ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

OnePlus 15 ਦੀ ਕੀਮਤ

OnePlus 15 ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ OnePlus 15 ਦੇ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਾਪ-ਆਫ-ਦੀ-ਲਾਈਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 67,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ 16GB RAM ਅਤੇ 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਬਲੈਕ, ਮਿਸਟੀ ਪਰਪਲ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਡੂਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, OnePlus 15 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

OnePlus 15 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ

ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ OnePlus 15 7,300mAh ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 120W ਸੁਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 50W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ 1.5K ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ BOE ਫਲੈਕਸੀਬਲ AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ 165Hz ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਖਰ ਚਮਕ 1,800 nits ਤੱਕ ਹੈ। OnePlus 15 16GB ਤੱਕ LPDDR5x RAM ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ UFS 4.1 ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

