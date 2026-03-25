OnePlus India ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ

OnePlus India ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ROBIN LIU STEPPED DOWN
ROBIN LIU STEPPED DOWN (ROBIN LIU X)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 9:40 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus India ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੌਬਿਨ ਲਿਊ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਊ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗੈਜੇਟਸ 360 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੌਬਿਨ ਲਿਊ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। OnePlus India ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। OnePlus India ਦੇ ਕਾਰਜ ਲੋਕਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੌਬਿਨ ਲਿਊ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਇਹ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਊ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ Oppo ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Oppo ਨੇ Realme ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਰੌਬਿਨ ਲਿਊ ਦਾ OnePlus India ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੈੱਡ ਬਣੇ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OnePlus North America ਦਾ ਸੀਈਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ OnePlus India ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋ OnePlus ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ OnePlus Nord 6 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

ONEPLUS INDIA CEO RESIGNS
ROBIN LIU
ONEPLUS
ROBIN LIU STEPPED DOWN

