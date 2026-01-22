ਕੀ OnePlus ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ, ਕਿਹਾ...
OnePlus ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ OnePlus ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
Published : January 22, 2026 at 10:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," OnePlus ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਂਡਰਾਈਡ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ OnePlus ਆਪਣੀ ਪੇਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Oppo ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ OnePlus ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.— Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026
We’re operating as usual and will continue to do so.
Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs
ਸੀਈਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ OnePlus ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਈਓ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਐਂਡਰਾਈਡ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਰੋਪਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ OnePlus ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਫ਼ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ OnePlus ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਫਿਲਹਾਲ OnePlus 16 ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ OnePlus ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
OnePlus ਦਾ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ OnePlus ਨੇ ਕਰੀਬ 1.7 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੇਚੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੇ 1.3 ਤੋਂ 1.4 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੇਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Oppo ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੰਮਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੇਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 6.1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.9 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ OnePlus ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ OnePlus ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੱਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਨਪਲੱਸ ਦੇ ਫੋਨ ਟੀ-ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਨਪਲੱਸ ਦੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਲਾਕਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਨਪਲੱਸ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
Oppo ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਵਨਪਲੱਸ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। OnePlus Open 2 ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਅਤੇ OnePlus 15s ਨਾਮ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ Oppo ਨੇ OnePlus ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ OnePlus ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੋਕੀਆਂ, ਬਲੈਕਬੇਰੀ, HTC ਅਤੇ LG Type ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ OnePlus ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
