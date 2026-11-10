OnePlus ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ColorOS 17 ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਪਲਾਨ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

OnePlus ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ColorOS 17 ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਪਲਾਨ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
OnePlus ਨੇ ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ColorOS 17 ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 9:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਨੇ ColorOS 17 ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਪਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। OnePlus 13R ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ OnePlus ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ColorOS 17 ਦੇ ਨਾਲ OnePlus ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ OxygenOS ਤੋਂ ColorOS ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ OnePlus 15 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ColorOS 17 ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
November's bringing more OnePlus devices into the ColorOS 17 club. https://t.co/hAQwaXnGTo— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2026
ColorOS 17 ਅਪਡੇਟ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ColorOS 17 ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੰਚਾਰੂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਫੋਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ।
OnePlus ਦੇ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ColorOS 17 ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਤਰੀਕ
OnePlus 13R ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਡੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OnePlus 12 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ OnePlus Pad 3 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ OnePlus Open ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਦੇ Nord 6 ਅਤੇ Nord CE 6 ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ColorOS 17 ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ColorOS 17 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਪਡੇਟ?
OnePlus ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲਆਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।
ColorOS 17 ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
- ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ColorOS 17 ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
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