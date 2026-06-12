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OnePlus N ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੀਜ਼, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ!

OnePlus ਨੇ N ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ONEPLUS N SERIES IN INDIA
ONEPLUS N SERIES IN INDIA (ONEPLUS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 4:23 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ N ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ OnePlus N ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OnePlus ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ N ਅਲਫਾਬੇਟ ਬਣਾਉਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OnePlus N ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

OnePlus ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ OxygenOS ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ OnePlus N ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। OnePlus N ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟੱਕਰ Vivo, Oppo, Tecno, Infinix Realme, Xiaomi, iQoo ਅਤੇ Lava ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ OnePlus ਦੇ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

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