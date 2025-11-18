OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
OnePlus ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
Published : November 18, 2025 at 2:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ OnePlus ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ OnePlus 15 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus 15R ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OxygenOS 16 ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
OnePlus 15R ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਲੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਅਲਰਟ ਸਲਾਈਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਦਲਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੱਸ ਮਾਈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। OnePlus 13R ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ Hasselblad ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ OnePlus 15R ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ DetailMax ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
OnePlus 15R ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus 15R ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ OnePlus Ace 6 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ OnePlus 15R ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ OnePlus Ace 6 ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83-ਇੰਚ ਦੀ 1.5K LTPS AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 165Hz ਹੈ। ਇਹ OnePlus 15 ਵਾਂਗ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, OnePlus Ace 6 ਵਿੱਚ OIS ਦੇ ਨਾਲ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ OnePlus 15R ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 120W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,800mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। OnePlus ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ R ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
OnePlus 15R ਦੀ ਕੀਮਤ
ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ OnePlus Ace 6 ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 32,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ OnePlus ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ OnePlus 15R ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 45,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
