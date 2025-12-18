OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਸੇਲ ਡੇਟ
OnePlus ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ OnePlus 15R ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ OnePlus 15R ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ OnePlus Pad Go 2 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
OnePlus 15R ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 47,999 ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ 44,999 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ 12GB RAM ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 52,999 ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ 47,999 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ OnePlus Nord Buds 3 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਓਪਨ ਸੇਲ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
OnePlus 15R ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ OnePlus 15R OnePlus 15 ਦੇ ਸਮਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
OnePlus 15R ਵਿੱਚ 3nm 'ਤੇ ਬਣਿਆ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ OnePlus 15R ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Qualcomm ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ CPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ, GPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ AI ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 46% ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੇਮਰਜ਼ ਲਈ OnePlus 15R ਵਿੱਚ ਇੱਕ UAV-ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਉੱਚ 4000 DPS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ OnePlus ਨੇ ਜੋਨਾਥਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ BGMI ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
OnePlus 15R ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 165Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ 1800nits HBM ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਚਿੱਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ OnePlus 15R ਵਿੱਚ 7,400mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ OnePlus ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ 80W SuperVOOC ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 23 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
OnePlus 15R ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ OIS ਦੇ ਨਾਲ 50MP ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ OnePlus 15 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 8MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ AI Recompose, AI Eraser, AI Perfect Shot, AI Detail Boost, AI Unblur, AI Reflection Eraser ਅਤੇ AI Portrait Glow ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AI PlayLab ਅਤੇ Gemini powered Plus Mind ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। OnePlus 15R ਵਿੱਚ Instagram 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੋਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। OnePlus 15R ਚਾਰਕੋਲ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OnePlus 15R ਦੀ ਸੇਲ
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ oneplus.in, OnePlus ਸਟੋਰ ਐਪ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਕਰੋਮਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
OnePlus Pad Go 2 ਲਾਂਚ
OnePlus ਨੇ ਇਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ OnePlus 15R ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ OnePlus Pad Go 2 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 10,050mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.8K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 12.1-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 900 nits HBM ਚਮਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਵੇਂਡਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
