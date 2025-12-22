ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?
OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : December 22, 2025 at 4:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ OnePlus ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਫੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm ਦਾ Snapdragon 8 Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 165Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ OIS ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਸੋਨੀ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। OnePlus 15R 7,400mAh ਬੈਟਰੀ, 80W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
OnePlus 15R ਦੇ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 47,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB + 512GB ਦੀ ਕੀਮਤ 52,999 ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਾਰਕੋਲ ਬਲੈਕ, ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਲੇਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ OnePlus India ਵੈੱਬਸਾਈਟ, OnePlus Store ਐਪ, Amazon ਅਤੇ OnePlus Experience Stores, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales ਅਤੇ Bajaj Electronics ਵਰਗੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OnePlus 15R 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ OnePlus 15R 'ਤੇ EMI ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ EMI ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OnePlus ਸਾਰੇ OnePlus 15R ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ 180-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
OnePlus 15R ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ OnePlus 15R ਵਿੱਚ 6.83-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ-HD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ 165Hz, ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ 450ppi, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ DCI-P3 ਕਲਰ ਗੈਮਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm ਦੇ 3nm ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ OxygenOS 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ OnePlus 15R ਵਿੱਚ OIS ਦੇ ਨਾਲ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਅਰ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ 120fps 'ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ, ਮਲਟੀ-ਵਿਊ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ੂਮ ਮੋਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 32-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OnePlus 15R ਵਿੱਚ 7,400mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 80W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ਬਲੂਟੁੱਥ 6.0, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC ਅਤੇ ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-C ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66+IP68+IP69+IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਪ 163.4x77x8.3mm ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 219 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
