OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ OnePlus
OnePlus ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ OnePlus 15R ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 25, 2025 at 1:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ OnePlus ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਸੈੱਟ OnePlus Pad Go 2 ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ OnePlus 15 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਜੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OnePlus Pad Go 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OnePlus 15R ਅਤੇ OnePlus Pad Go 2 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ OnePlus 15R ਅਤੇ OnePlus Pad Go 2 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। OnePlus 15R ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿੰਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ OnePlus Pad 2 ਟੈਬਲੇਟ ਸ਼ੈਡੋ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਲੈਵੇਂਡਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ OnePlus 15 ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
OnePlus 15R ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66 + IP68 + IP69 + IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। OnePlus 15R ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਟਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OxygenOS ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ OnePlus 15R, OnePlus Ace 6T ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Qualcomm ਦੇ Snapdragon 8 Gen 5 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 8-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16GB ਤੱਕ LPDDR5x ਅਲਟਰਾ ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ UFS 4.1 ਔਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
OnePlus Pad Go 2 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OnePlus Pad Go 2 ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲਸ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ OnePlus Pad Go 2 Stylo ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਬਲੇਟ 5G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ OnePlus Pad Go ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
