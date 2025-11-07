ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : November 7, 2025 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ OnePlus ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ OnePlus 15 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, OnePlus 15 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ Qualcomm ਦੀ Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ OxygenOS 16 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 50MP ਟ੍ਰਿਪਲ-ਰੀਅਰ-ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਈ-ਚਿੱਪ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, ਬੇਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
OnePlus 15 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਈ-ਚਿੱਪ: OnePlus ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ X ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ G2 WiFi ਚਿੱਪ ਅਤੇ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ Touch Response ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ G2 WiFi ਚਿੱਪ OnePlus ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ: ਵਨਪਲੱਸ ਨੇ ਦੋ ਐਕਸ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਨਪਲੱਸ 15 ਨੂੰ "ਮਿਲੀਅਨ ਸਵਾਈਪ ਚੈਲੇਂਜ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਬਾਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਮਲਟੀ-ਟਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਚਿੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ 165Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ OnePlus 15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹਨ।
IP ਰੇਟਿੰਗ: OnePlus ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ X ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ "ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ IP ਰੇਟਿੰਗਾਂ" ਹੋਣਗੀਆਂ। OnePlus 15 ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਪੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੋਰ: ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਪ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਗੇਮਪਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਈ-ਚਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੇਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਡਲ ਫਰੇਮ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 1.15mm ਬੇਜ਼ਲ ਅਤੇ "ਇੰਡਸਟਰੀ-ਫਸਟ ਮਿਡਲ ਫਰੇਮ ਵਿਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਰਕ ਆਕਸੀਕਰਨ" ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲੋਂ 3.4 ਗੁਣਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਨਾਲੋਂ 1.3 ਗੁਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਏਆਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਕਸੀਜਨਓਐਸ 16 ਦੀ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਮਾਈਂਡ ਸਪੇਸ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕਲਰ: ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਿੰਨ ਸੈਂਡ ਸਟੋਰਮ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
