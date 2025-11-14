Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / technology

OnePlus 15 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ

OnePlus 15 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ONEPLUS 15
ONEPLUS 15 (ONEPLUS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 9:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ OnePlus ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ OnePlus 15 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ Qualcomm ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। OnePlus 15 ਇਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 165Hz ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੀ 1.5K ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus 15 ਦੀ ਕੀਮਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ OnePlus 15 ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 12GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 72,999 ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ HDFC ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 68,999 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਲੈਕ, ਸੈਂਡ ਸਟੋਰਮ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲੇਟ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

OnePlus 15 ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 16GB RAM ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 75,999 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਸਟੋਰਮ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ OnePlus Nord Buds 3 ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੋਨ OnePlus India ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

OnePlus 15 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

OnePlus 15 ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ BOE ਫਲੈਕਸੀਬਲ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ 1.5K (1,272x2,772 ਪਿਕਸਲ) ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, 165Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 1800 nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ, 330Hz ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ ਅਤੇ 450 ppi ਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 100% DCI-P3 ਕਲਰ ਗੈਮਟ ਅਤੇ 1.07 ਬਿਲੀਅਨ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਸਨ ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਕੰਫਰਟ, ਮੋਸ਼ਨ ਕਯੂਜ਼, ਆਈ ਕੰਫਰਟ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜੇਨ 5 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਚਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16GB ਤੱਕ LPDDR5X Ultra+ RAM ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ UFS 4.1 ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ OxygenOS 16 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google Gemini ਸਪੋਰਟ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਂਡ, AI ਰਿਕਾਰਡਰ, AI ਪੋਰਟਰੇਟ ਗਲੋ, AI ਸਕੈਨ ਅਤੇ AI ਪਲੇਲੈਬ ਆਦਿ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ 50MP ਸੋਨੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ 50MP ਸੈਮਸੰਗ JN5 ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 50MP OV50D ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 120W SUPERVOOC ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7,300mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ 50W AIRVOOC ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 0 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ONEPLUS 15 LAUNCH
ONEPLUS 15 PRICE
ONEPLUS 15 FEATURES
ONEPLUS 15 OFFERS
ONEPLUS 15

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.