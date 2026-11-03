Google ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸੈੱਟ-ਟੌਪ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ।
Published : November 3, 2026 at 2:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਸੈੱਟ-ਟੌਪ ਬੌਕਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਬੋਟਨੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਾਇਆ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Videostrong ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਡੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਕਡੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Videostrong ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Videostrong ਨੇ Obfuscation ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ-ਟੌਪ ਬੌਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਉਪਕਰਣ, ਕਾਰਾਓਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨਜ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਗਏ।
Google and partners just shut the door on the XCPE botnet, severing criminal access to 10M+ devices. 🛡 Instead of a hacker breaking in, a device maker hid a backdoor in its own TV boxes to sell access to cybercriminals. Full story: https://t.co/9gBcoGa0bG https://t.co/sPqfJn7mor— Google Cloud Security (@GoogleCloudSec) November 2, 2026
ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਿਤ ਡ਼ਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Videostrong ਨੇ ਇਸ ਬੈਕਡੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਮੋਡਿਊਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਡਲ ਐਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Google has dismantled the XCPE botnet after its partner, Videostrong, intentionally embedded malware into 1.3M+ Android TV boxes. The backdoor enabled ad fraud and data theft across 200 countries. Google has permanently banned the manufacturer. 👉#CyberSecurity #Google #TechNews https://t.co/RRCXqsUpxH— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 3, 2026
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਿਆ।
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