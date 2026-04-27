ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ?

ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ?
ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸਰੋ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ।
Published : April 27, 2026 at 10:15 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਏਰੋਸਪੇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਤਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Mapping of Interoperable Traits and Response Assessment ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 3500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਚੱਲਿਆ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢ, ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਿਵਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ- ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲੈਨੇਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?
ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ: ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: 3500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ: ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਣਾਅ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਦਾ ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲ ਮੰਗਲ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਹਾਈਪੌਕਸਿਆ, ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ?
ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ: ਅਜੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੂ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ: ਦੋ ਅਲੱਗ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਪਕਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਟੀਮ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਲੇਨਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਲੱਦਾਖ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲੇ?
ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ: ਪ੍ਰੋਟੋਪਲੈਨੇਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਮੁਲੇਟੇਡ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂਕਿ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦਾ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਈ 6-7 ਦਿਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਬੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ?
ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ: ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਲਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ?
ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ: ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਗਗਨਯਾਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੋਨੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੂ ਚੋਣ, ਟੀਮ ਪੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਇੱਕਜੁੱਟ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਨਟਰਿੰਗ, ਸਿਸਟਮ ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਮੁਲੇਟਡ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਵਰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਐਨਾਲਾਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ? ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਗ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਂਡੇ: ਅਸੀਂ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਆ HOPE ਨਾਮ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਟੈਸਟ ਲੈਬ ਜਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਲਾਗ ਮਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
