ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਦਾ ਮਿਲਣ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰ

ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਦਾ ਮਿਲਣ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰ
8-9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
Published : June 10, 2026 at 3:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕੀਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਦੋ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਦੋ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜੂਪੀਟਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੂਪੀਟਰ ਅੰਦਰ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੂਪੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਗ੍ਰਹਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੂਪੀਟਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 52 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਿਲਣ
ਲਗਭਗ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:-
- 24 ਨਵੰਬਰ 2019
- 1 ਮਾਰਚ 2023
- 8-9 ਜੂਨ 2026
- 6 ਸਤੰਬਰ 2029
- 7 ਦਸੰਬਰ 2032
- 22 ਮਾਰਚ 2036
ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ
ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੂਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:-
- 25 ਅਕਤੂਬਰ 2015
- 22 ਜਨਵਰੀ 2019
- 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
- 11 ਅਗਸਤ 2025
- 8 ਨਵੰਬਰ 2028
ਕਿੱਥੇ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ?
ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ-ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹੋਰਾਇਜਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ?
ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਾਇਜਨ ਵੱਲ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ?
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਚਮਕੀਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣਗੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜੂਪਿਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰਾਇਜਨ ਵੱਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਜੂਪੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹੋਰਾਇਜਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇਸ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
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