Ola ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਏਸੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ
ਓਲਾ ਨੇ 'ਓਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਸੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2025 at 5:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਓਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਓਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਓਲਾ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਓਲਾ ਆਟੋ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਗਰਿੱਡ-ਪੂਰਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ, ਸੋਲਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੋਲਟੇਜ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
'ਓਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ - 1.5 kWh, 3 kWh, 5.2 kWh, ਅਤੇ 9.1 kWh. 'ਓਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 29,999, 55,999, 1,19,999 ਅਤੇ 1,59,999 ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ। ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ 999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਓਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। BESS ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ BESS ਖਪਤ 5 GWh ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਓਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੌਸਮ-ਰੋਧਕ IP67-ਰੇਟਿਡ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਡ 'ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੀਗਾਫੈਕਟਰੀ, 4680 ਸੈੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਟੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ BESS ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
