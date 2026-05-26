ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਇਨਵਰਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਏਸੀ ਲਾਂਚ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

Oakter ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਇਨਵਰਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਏਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

OAKTER LAUNCHES STUDIO AC 5000
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 10:13 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਦੇ ਹੀ ਏਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਏਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ Oakter ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ Studio AC 5000 2026 ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 0.5 ਟਨ ਦਾ 3-ਸਟਾਰ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਸਟੂਡਿਊ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਫਿਸ ਕੈਬਿਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਐਂਪ ਦੇ ਹੋਮ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਾਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ 1200VA ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਇਨਵਰਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨਵਰਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿੱਛਲੇ 2025 ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਏਸੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਵਰਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 500ਵਾਟ ਦੀ ਬਿੱਜਲੀ ਖਪਤ ਇਸਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਏਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਨਿੰਗ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਜਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਏਸੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 22 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਸਟ ਫਿਲਟਰ, CWRC ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੋਅ-ਨਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹਨ। CWRC ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਏਸੀ 75 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਲੀਕ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਊਟਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕੂਲਿੰਗ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਗੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ। Studio AC 5000 2026 ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 14,499+GST ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Oakter ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੁੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਵਿੱਕ ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।-ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਗੁਪਤਾ, Oakter ਦੇ ਸੀਈਓ

