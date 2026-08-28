ETV Bharat / technology

AI ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'Hugging Face' ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ?

NVIDIA ਨੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'Hugging Face' ਨੂੰ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

NVIDIA TO ACQUIRE HUGGING FACE
NVIDIA TO ACQUIRE HUGGING FACE (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: NVIDIA ਨੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'Hugging Face' ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

The Information ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, NIVIDIA ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ 12.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ NIVIDIA ਨੂੰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

'Hugging Face' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਟਬਾਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲ, ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

NIVIDIA ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ?

NIVIDIA ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਓਪਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਗ੍ਰੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੋਰਸ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ NIVIDIA ਦੇ ਚਿਪਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Nemotron ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ NIVIDIA ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ

ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ Hugging Face ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ NIVIDIA ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ Hugging Face ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ NIVIDIA ਦੇ ਏਆਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਦਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ NIVIDIA ਨੇ Poolside ਨਾਮ ਦੀ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Hugging Face ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ Salesforce, Lux Capital ਅਤੇ Addition ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NIVIDIA ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਰੀਦ NIVIDIA ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ NIVIDIA ਆਪਣੀ ਚਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

NVIDIA TO ACQUIRE AI PLATFORM
NVIDIA
NVIDIA HUGGING FACE
NVIDIA TO ACQUIRE HUGGING FACE
NVIDIA IS BUYING HUGGING FACE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.