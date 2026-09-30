ETV Bharat / technology

Nvidia ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Open Agent Safety' ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਬੇਕਾਬੂ AI Agents 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ!

Nvidia ਦਾ ਨਵਾਂ 'Open Agent Safety' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

OPEN AGENT SAFETY PLATFORM LAUNCH
OPEN AGENT SAFETY PLATFORM LAUNCH (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nvidia ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Open Agent Safety' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਗੰਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Hugging Face ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ Nvidia ਦਾ ਦਾਅਵਾ

Nvidia ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ OpneAI ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਖੁਦ Hugging Face ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਏਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ Justin Boitano ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੀਚ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। Hugging Face ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OpenAI ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। Anthropic ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਕ ਕਰ ਗਏ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਲਸ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੇ Nvidia ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।

ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ।-ਅਰਲਸ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

OpenShell ਅਤੇ Sentry ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

Nvidia ਦਾ ਇਸ ਸੇਫਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ OpenShell ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ Open Source ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ Arm ਅਤੇ Intel ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Sentry ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੇਫਟੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Sentry ਤਰੁੰਤ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Boitano ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। OpenShell ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Sentry ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੰਠਨ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Microsoft, Perplexity, Accenture ਅਤੇ JPMorgan Chase ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਆਈ ਸੇਫਟੀ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ

ਏਆਈ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ ਹੈ। Anthropic ਅਤੇ OpenAI ਏਆਈ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ Nvidia ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

OPEN AGENT SAFETY PLATFORM LAUNCH
AI SAFETY
NVIDIA AI SAFETY
NVIDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.