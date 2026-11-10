Nvidia CEO ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

Nvidia CEO ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
Nvidia CEO Jensen Huang ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 12:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Nvidia ਦੇ ਸੀਈਓ Jensen Huang ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Jensen Huang ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
Alice Huang ਕੌਣ ਹੈ?
Alice Huang ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ Huang Le ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ Hunan TV ਅਤੇ CCTV ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ HSBC ਅਤੇ CITIC Securities ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Megaspeed ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਈ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Megaspeed ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Nvidia ਤੋਂ ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
Resulta que Jensen Huang, CEO de NVIDIA, tenía un amorío con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, sospechosa de trabajar para la inteligencia china. Y según le robó más que el corazón, porque podría haberle sacado información estratégica. 🍿 https://t.co/qIaevVpGs7— Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 9, 2026
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ Nvidia ਚਿਪ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। Alice Huang ਅਤੇ Jensen Huang ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ tapei ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋ ਇਕੱਠੋ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਸੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ tapei ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ Alice Huang 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Nvidia ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਪਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
Hey @grok who is she, how did she get close to NVIDIA CEO Jensen Huang, and what could be the estimated financial damage to NVIDIA? https://t.co/lWX324LwHg— Pradhan (@memer_manis) November 9, 2026
Nvidia ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ
Nvidia ਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Jensen Huang ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ Nvidia ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
Megaspeed 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਿਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ Nvidia ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Alice Huang ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Nvidia CEO Jensen Huang addresses staff in a company-wide memo following reports regarding his relationship with a suspected Chinese operative. #JensenHuang #nvidiaceo #AliceHaung https://t.co/DK2aCxX1cE— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 9, 2026
ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Jensen Huang ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਅਮੇਜਿੰਗ ਕਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Nvidia ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਿਪ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ Nvidia ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਏਆਈ ਦੌੜ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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