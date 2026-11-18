Nvidia ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦੀ CEO ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
Nvidia ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦੀ CEO ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 3:34 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: Nvidia ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਨਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੀਈਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਹਾਰਵੇ ਜੋਨਸ, Nvidia ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nvidia ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਰਵੇ ਜੋਨਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੇਟ ਕ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਈਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਆਂਗ ਵੱਲੋ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਨਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਨੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਨਸਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ Nvidia ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਹੁਆਂਗ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ Nvidia ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਥਿੱਤ ਜਾਸੂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ
ਹਲਚਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Nvidia ਨੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ $116 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ $2.70 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਨੈੱਟ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ $2.48 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਫਟਰ ਆਵਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ Nvidia ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਆਂਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
SpaceX ਅਤੇ Tesla ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਆਂਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਆਂਗ ਏਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੱਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Nvidia ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਬਿਜਨੇਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'Stand With Jensen' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ Nvidia ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਮੈਗਾਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Nvidia ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਆਂਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਆਂਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਟਿਮ ਟੀਟਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਹੁਆਂਗ ਅਤੇ Nvidia ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਚਿਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।-ਚੀਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਾਊਸ ਕਾਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ Nvidia ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਜਨੇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦੋਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ 107.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Nvidia ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ Nvidia ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਰਡ ਕਾਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Nvidia ਦਾ ਨਵੀਂ ਕਾਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ," ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।" ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Nvidia ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਮਾਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀਈਓ ਕ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ।
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