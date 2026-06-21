ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕੌਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ? ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 21, 2026 at 3:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਐਪ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ 'ਤੇ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਜਲਦ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੀਚਰ ਟ੍ਰੈਕਰ WABetaInfo ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਕਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.24.5 ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਬੀਟਾ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਟ ਇਨਫੋ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਟ੍ਰੈਕਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ Slack ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਇਨਫੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਔਨਲਨਾਈਨ ਟੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, WABetaInfo ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੀ ਚੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨ-ਐਪ ਬੈਕਅੱਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਅੱਪ ਦੇਖ, ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Google Drive ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਚਰ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਰਵਿਸ v26.23 ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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