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ਹੁਣ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

GOOGLE SELFIE VIDEO FEATURE
ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ (GOOGLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 5:21 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Selfie Video' ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈਟਅੱਪ?

  1. ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ Security and Sign-in ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਉੱਥੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  3. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।
  4. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਫੇਸ ਦਾ ਹਰ ਐਂਗਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੀਚਰ PassKeys ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਰਗੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਹਾਲ Google Workspace ਅਕਾਊਂਟ, ਚਾਈਲਡ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ Advanced Protection Program ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਚੁਣੇ।

ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵਨੈੱਸ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੇਅਰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

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