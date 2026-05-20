Apple Vision Pro ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ, ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
ਐਪਲ ਨੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : May 20, 2026 at 5:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ Accessibility ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ Voiceover, Magnifier, Voice Control ਅਤੇ Accessibility Reader ਲਈ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ Apple Vision Pro ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਬਟਾਇਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਵੇਂ Accessibility ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ Accessibility ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਇਨਿਸ਼ਏਟਿਵਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਰਾਹ ਹਰਲਿੰਗਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਵੇਂ Accessibility ਅੱਪਡੇਟ
Voiceover ਅਤੇ Magnifier ਦੇ ਅਪਡੇਟ: ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Voiceover ਅਤੇ Magnifier ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Voiceover ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ Apple Intelligence ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ, ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Voiceover ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਮਾਨਤਾ, Apple Intelligence ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿਊਫਾਇੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਵਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
Magnifier ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ Apple Intelligence ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡ-ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜ਼ੂਮ ਇਨ' ਜਾਂ 'ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰੋ' ਵਰਗੇ ਵਾਇਸ ਕੰਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ
ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਨੇਵਿਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Apple Intelligence ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਸਹੀਂ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਨਸਕ੍ਰੀਨ ਬਟਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਪ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
Accessibility ਰੀਡਰ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ
ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ Accessibility ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Apple Intelligence ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਲਮ, ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Accessibility ਰੀਡਰ ਔਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਸਟਮ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਸਬਟਾਇਟਲ
ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਡਾਇਲੌਗ ਲਈ ਸਬਟਾਇਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Apple Intelligence ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਸਬਟਾਇਟਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।
ਜਦੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਟਾਇਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਟ ਸਬਟਾਇਟਲ ਫੀਚਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆਡੀਓ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਿੱਪ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਸਪੀਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Apple Vision Pro ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲ
Apple, Apple Vision Pro ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Accessibility ਫੀਚਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਇਸਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ, ਜੋ Tolt ਅਤੇ LUCI ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਈ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੱਲ ਦੇ ਉਲਟ Vision Pro ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐਕਸੈਸਬਿਲਿਟੀ ਅਪਡੇਟ
- ਹਿਕਾਵਾ ਅਡੈਪਟਿਵ ਮੈਗਸੇਫ ਐਕਸੈਸਰੀ: ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਹਿਕਾਵਾ ਗ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਸੈਸਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- VisionOS ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਊਜ਼: ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Vision Pro ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- VisionOS ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਜੈਸਚਰ: ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਟੈਪ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- VisionOS ਵਿੱਚ ਡਵੇਲ ਕੰਟਰੋਲ: ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਐਲਿਮੈਂਟ ਚੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- iOS/iPadOS ਵਿੱਚ ਟਚ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ: ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਅੱਪ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- iPhone ਲਈ ਬਣੇ ਹਿਅਰਿੰਗ ਐਡਸ: ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪੇਅਰਿੰਗ, ਹੈੱਡਆਫ ਅਤੇ ਸੈਟਅੱਪ
- tvOS ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸਟ: ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਜਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਿਓ।
- ਨੇਮ ਰਿਕਗਨਿਸ਼ਨ: ਜਦੋ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 50+ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ।
- ਫੇਸਟਾਈਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ API: ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸੋਨੀ ਐਕਸੇਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਪੋਰਟ: iOS, iPadOS ਅਤੇ macOS ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
