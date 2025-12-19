ETV Bharat / technology

ਹੁਣ Instagram 'ਤੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Hashtags ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

Instagram ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਸਹੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂਕਿ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰੀਚ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 3:35 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Instagram ਨੇ ਕੰਟੈਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 5 ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 30 ਤੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰੀਲ ਲਈ 30 ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਪਰ ਸਹੀਂ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 5 ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੋਨੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਊਟੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ #reels ਜਾਂ #explore ਵਰਗੇ ਆਮ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Generic ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ?

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, #reels, #explore ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਫੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰੀਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 3 ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਗਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਖੀ Adam Mosseri ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੁਣ ਰੀਚ ਦਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੁਣ ਕੰਟੈਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

