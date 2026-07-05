ਹੁਣ iPad ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਟਸਐਪ ਡਿਵਾਈਸ, ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਖਤਮ
ਵਟਸਐਪ ਜਲਦ ਹੀ ਆਈਪੈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : July 5, 2026 at 5:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਈਪੈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ
WABetaInfo ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, WhatsApp For iPadOS ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 26.25.74 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੋਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਾਲ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਸਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
WhatsApp is rolling out primary device support for iPad!— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 2, 2026
WhatsApp is bringing the iPad app closer to the mobile experience with the latest update. Users can now register their WhatsApp account directly on iPad, making it their primary device.https://t.co/R04iCaaf36 pic.twitter.com/YA2GThXGct
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਟੈਸਟਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੈਡ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਥੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਫਲੋਜ਼ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਟਸਐਪ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਿੰਕਡ ਆਈਪੈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਗਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਐਂਡਰਾਇਡ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਲਈ ਕੀ?
WABetaInfo ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅੱਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਟਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ।
WhatsApp is testing a new setup screen for Android tablets!— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 3, 2026
WhatsApp is introducing a new interface where users can quickly choose whether to use their Android tablet as the primary device or link it as a secondary one.https://t.co/iGjDuzeXdt pic.twitter.com/2gPiemRdYW
ਐਂਡਰਾਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਗਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਥੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਸਟੈਪ-ਵਾਈਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਸਟੇਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
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