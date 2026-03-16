ਹੁਣ AI ਨਾਲ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟ, Meta ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੈਸੇਜਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 16, 2026 at 10:06 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਔਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੈਸੇਜਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਕੈਮਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਟ, ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝਕੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਫਰਜ਼ੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੈਮਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਗ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਡ ਰਿਕਵੇਸਟ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਵੇਸਟ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੈਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿਕਿੰਗ ਰਿਕਵੇਸਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਸੇਜਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੈਮ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਆਏ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਮ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.09 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
