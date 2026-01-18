ETV Bharat / technology

OpenAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਵਿਗਿਆਪਨ

OpenAI ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

CHATGPT FREE VERSION ADS (OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 18, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ-ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਟਬਾਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਡ ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। OpenAI ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਗੋ ਟਿਅਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

OpenAI ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

  1. ਪਹਿਲਾ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਦੂਸਰਾ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੱਗੇ।
  3. ਤੀਜਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚੈਟ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  4. ਚੌਥਾ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ, ਪ੍ਰੋ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।

OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਨਾਨ-ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੱਜੀ ਐਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਟਿਅਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

