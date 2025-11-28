ਹੁਣ Apple ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ?
ਐਪਲ ਹੁਣ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 28, 2025 at 3:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਡੀਐਲਐਫ ਮਾਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਵਾਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਲ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਮਾਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਪਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
@Apple is all set to open its fifth official store in India at DLF Mall of India, Sector-18, Noida (Delhi-NCR). The Apple Store Noida will open for the public on Thursday, 11 December 2025, at 1:00 PM onwards.#AppleNoida #AppleStore pic.twitter.com/Wt5bAlU8le— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 28, 2025
ਐਪਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਐਪਲ ਨੋਇਡਾ ਸਟੋਰ ਲਈ ਲਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੇਬਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਪਾਰਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰ-ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੰਗੀਨ, ਖੰਭ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਨੋਇਡਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼, ਐਮ5 ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ 14-ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡੈਮੋ, ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਐਪਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਲ ਨੋਇਡਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੋਇਡਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟਰੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਟੋਰ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
