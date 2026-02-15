ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲੇ ਵੀ Google Chrome 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ Google Chrome ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਬ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TABS PIN FEATURE ON CHROME ANDROID
TABS PIN FEATURE ON CHROME ANDROID (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 15, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ Google Chrome ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਬ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੰਡੋ, ਮੈਕ ਅਤੇ Linux ਵਰਜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਲਈ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਬ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਓ।

Google Chrome 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਟੈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ Google Chrome ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ 144.0.7559.132 ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ Chrome ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਬ ਪਿੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਬ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਟੈਬ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਟੈਬ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ Chrome ਟੈਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਚਰ ਆਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਪਿੰਨ ਕੀਤਾ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਓਹੀ ਸਟੈਪ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੈਬ ਨੂੰ ਅਨਪਿੰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਕ੍ਰੋਮ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਟੈਬ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਨ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਐਂਡਰਾਈਡ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਮੋਡ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੈਸਕਟਾਪ ਮੋਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ 1 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਗਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਉਹ ਪਿਕਸਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ Samsung DeX ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ-ਵਿੰਡੋ ਲੇਆਊਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਲੋਡ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE CHROME
TABS PIN FEATURE ON GOOGLE CHROME
GOOGLE CHROME NEW FEATURES
TABS PIN FEATURE ON CHROME ANDROID

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.