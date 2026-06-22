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Nothing ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ 'b' ਸੀਰੀਜ਼, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਝਲਕ

Nothing ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

NOTHING B SERIES
NOTHING B SERIES (NOTHING)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 9:55 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ 'b' ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ Nothing ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਹੀਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

Nothing ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਟੀਜ਼ਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Nothing ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'b' ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 'a' ਨੂੰ 'b' ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Nothing ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'a' ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਡਿਸ਼ਨ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Nothing Phone 4a ਅਤੇ Phone 4a Pro ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ Nothing Ear A ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਪਸਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮ ਦੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ CMF ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Nothing ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ CMF ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, CMF Phone 2 Pro ਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ CMF ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Nothing ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਵੇਂ 'b' ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Nothing Phone 4a ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦਾ LTPS AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਤੱਕ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4,500 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 2.7GHz ਦੀ ਪੀਕ ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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NOTHING B SERIES LAUNCH IN INDIA
CARL PEI
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