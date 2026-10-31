Nothing ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ: 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ?
Nothing ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : October 31, 2026 at 11:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro, ਅਤੇ Phone (4b) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਾਡਲ, Phone (4b) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, RAM ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ Nothing ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਬ੍ਰਾਂਡ CMF ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। CMF ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Excited for next year - we will double down with more than twice the number of smartphone launches. And even more excited to give our community members a sneak peek and get their thoughts and feedback early on. It's great that we have started this new Co-creation Program. Which city next?— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) October 30, 2026
2027 ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਨਵਾਂ ਸਾਲ, 2027, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ Nothing ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Nothing India ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, Akis Evangelidis ਨੇ ਆਪਣੇ Instagram ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Nothing 2027 ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ 3 ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
Nothing Community ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਇੱਕ Nothing ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Nothing India ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ Nothing Community ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
Nothing Phone 4b 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ ਮਾਡਲ 6GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹29,999 ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Nothing ਅਤੇ CMF ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਡੀਓ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।