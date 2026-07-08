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Nothing Phone (4b) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Nothing Phone (4b) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

NOTHING PHONE 4B LAUNCHED
NOTHING PHONE 4B LAUNCHED (NOTHING PHONE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 9:36 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Nothing Phone (4b) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Nothing Phone (4b) RCB Edition

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Nothing ਨੇ RCB ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ Nothing Phone (4b) RCB Edition ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜੀ IPL ਟ੍ਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਲਰਵੇ, RCB ਦੀ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ RCB ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Nothing ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ RCB ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ Nothing ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

Nothing Phone (4b) ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Nothing Phone (4b) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.77 ਇੰਚ ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਸੂਪਰ AMOLED ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 2,000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜੇਨ 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 8MP ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 5,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 33ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Nothing Phone (4b) ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Nothing Phone (4b) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 38,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Nothing Phone (4b) ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਆਫਰਸ

ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 33,699 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Nothing Phone (4b) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਕ੍ਰੋਮਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸੇਲ ਵਰਗੇ ਰਿਟੇਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

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