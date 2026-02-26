Nothing Phone (4a) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Nothing ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : February 26, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : February 26, 2026 at 4:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ Nothing Phone (4a) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। Nothing ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Nothing ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Nothing Phone (4a) ਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
It's pink now.— Nothing India (@nothingindia) February 25, 2026
Phone (4a). 5 March, 4 PM. pic.twitter.com/jTayIydGlS
Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ Nothing Phone (4a) ਸੀਰੀਜ਼
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹਲਕਾ ਪਿੰਕ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਟਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ਟ ਲੱਗੇ ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਥਿੰਗ ਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਥਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਰਿਜੈਂਟਲ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪੈਨਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ।
Built different.— Nothing (@nothing) February 23, 2026
Phone (4a). 5 March, 10:30 GMT. pic.twitter.com/n3ZtbTmYIv
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ Nothing Phone 4(a) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ Glyph Bar ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਐਕਸੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਐਪ ਅਲਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦਾ ਲੁੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP+50MP+8MP ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
