Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?
Nothing ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : February 4, 2026 at 1:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Nothing Phone 4a ਅਤੇ Nothing Phone 4a Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਫੋਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ Nothing Phone 3a ਅਤੇ Nothing Phone 3a Pro ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Nothing ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Nothing 4a & 4a Pro set to launch globally by early March— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 3, 2026
Tentative date : March 5th
Highlight:
- Upgraded storage (UFS3.1)
- New Design
- Marginal battery bump
- Snapdragon chipset
- Higher price
Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਕ
ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ UFS 3.1 ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਅਜੇ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ Nothing Phone 3a ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Nothing Phone 3a ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Nothing Phone 3a Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
