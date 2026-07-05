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Nothing Phone 1 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ Android ਅਪਡੇਟ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ

Nothing Phone 1 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ Android 15 ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

NOTHING PHONE 1 ANDROID 15 UPDATE
NOTHING PHONE 1 ANDROID 15 UPDATE (NOTHING)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 5, 2026 at 3:14 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 1 ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ Android 15 ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ OS ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪੋਰਟ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Nothing Phone 1

ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 32,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੋਨ Android 12 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ Nothing OS 1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ Android 15 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਪਡੇਟ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ?

Nothing ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। Nothing Phone 1 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਗਿਲਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.55 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਦਰ ਅਤੇ 1,200nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 778G+ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 12GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 33ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Nothing Phone 1 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। Nothing ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ Nothing Phone 2, Nothing Phone 3 ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫੋਨ Nothing Phone 4b ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

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