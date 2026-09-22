Nothing ਨੇ Optiemus Group ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, CMF ਬਣੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ

Nothing ਨੇ Optiemus Group ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, CMF ਬਣੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ
CMF ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੇਗੀ।
Published : September 22, 2026 at 3:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Carel Pei ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CMF ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਅਤੇ R&D ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। Nothing ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Carel Pei ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Nothing ਨੇ Optiemus Group ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ Nothing ਅਤੇ CMF ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਨੀ R&D ਤਿੰਨੋ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨਿਟ CMF ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
Every country that has manufactured consumer electronics at scale eventually produces its own global champions. I wrote down my thoughts on why India Is inevitable: https://t.co/KKcY26wUr6— Carl Pei (@getpeid) September 21, 2026
Optiemus Group Nothing ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ A ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ Carel Pei ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਡੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ CMF ਜਲਦ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬਣਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। Carel Pei ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਲੇਂਟ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। Carel Pei ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ।
2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਬਜ਼ਾਰ ਫੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰਾ, ਟਾਈਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਵਰ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਲਗਾਉਦੇ ਸੀ। 2025 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ।
ਅਸਲੀ R&D ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ R&D ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ, ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਖੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਐਂਟੀਨਾਸ ਖੁਦ ਰੀ-ਟਿਊਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਪਲੇ, ਚਿਪਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਅਤੇ ਕੋ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲਈ R&D ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹੀ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਦਮ R&D ਹੈ। ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ ਆਈਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਫ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਗ ਪੈਂਦਾ ਕਰੇ। Nothing ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ Nothing OS ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਐਂਡਰਾਈਡ ਬਿਲਡ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
2021 ਤੋਂ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ OS ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ-ਵਨ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟੀਰਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਕਈ ਰੈੱਡ ਡਾਟ ਅਤੇ IF Awards ਹਨ। ਡਿਸਪਲੇ, ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸਿੱਧੇ ਸਪਲਾਈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। CMF 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਪਲਾਈਰ ਉਸਦੇ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। OS ਟੀਮ, ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਟੈਕ ਫਾਇਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CMF ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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