Nothing ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ Earbuds, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਕਾਰਡ
Nothing ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ Ear Note ਬਡਸ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : November 24, 2026 at 2:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਟ ਕੇ ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Ear Note ਨਾਮ ਦੇ ਏਆਈ ਬਡਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Nothing 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ Ear Note ਬਡਸ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ X 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Ear Note ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਆਈ Earbuds ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ Earbuds ਹਨ, ਜੋ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Circling back on December 8.— Nothing (@nothing) November 23, 2026
ਇਹ Earbuds ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਟਨ ਦਬਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਪ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਪੋਰਟ
ਇਹ Earbuds ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ Earbuds ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਛੋਟੀ ਸਮਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ Otter AI ਐਪ ਵਰਗੇ ਹਨ।
Nothing ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਹੈੱਡਫੋਨ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੰਟੇਜ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ। Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਜੇਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ Nothing ਦੀ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਏਆਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
Nothing ਦੇ ਇਸ ਏਆਈ ਵਾਲੇ Earbuds ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ Nothing ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ Earbuds ਦੀ ਕੀਮਤ 149 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਏਆਈ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਏਆਈ ਗੈਜੇਟਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਈਅਰ ਬਡਸ ਅਤੇ ਵਾਚ ਹੁਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
AI is only as useful as what it knows about you. This is the first of many products building a hardware context layer for AI. Rather than ask you to carry a new product, we took something you already wear and trust and made it intelligent. It works in the background so you can stay in the moment. We'll tell you more on December 8.— Carl Pei (@getpeid) November 23, 2026
Ear Note ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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