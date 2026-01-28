Nothing ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?

Nothing ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
Nothing ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 28, 2026 at 3:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Nothing ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Nothing ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
Bengaluru, India. Opening, 14.02. pic.twitter.com/UU0JP4X770— Nothing India (@nothingindia) January 27, 2026
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ Nothing ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Nothing ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ, ਟੂ ਵਾਇਰਲੈਂਸ ਈਅਰਬਡਸ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ Nothing?
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ Nothing ਦੇ ਖਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Nothing ਦਾ ਫੋਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ CMF ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ CMF ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਵਿਅਰੇਬਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ, ਖੋਜ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-