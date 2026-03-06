Nothing Headphone (a) ਹੋਏ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?

Nothing Headphone (a) ਹੋਏ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?
Nothing Headphone (a) ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : March 6, 2026 at 4:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਨੇ ਆਪਣੇ Nothing Headphone (a) ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਓ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਓਵਰ ਈਅਰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ Nothing Headphone (1) ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਥਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ Nothing Headphone (a) ਦੀ ਕੀਮਤ GBP 149 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 18,200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 199 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 159 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ, ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Headphone (a).— Nothing (@nothing) March 5, 2026
Nothing is designed for a generation bored with conformity. pic.twitter.com/fkNQQdmqAg
Nothing Headphone (a) ਦੀ ਸੇਲ
ਨਥਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਟੇਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਓਪਨ ਸੇਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਐਡੀਸ਼ਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Nothing Headphone (a) ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ 310 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੈਮੋਰੀ ਫੋਮ ਈਅਰ ਕੁਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ANC ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵਾਲਾ ENC ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਡ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ Static Spatial Audio ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਾਊਂਡ ਸਾਊਂਡ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਈਅਰਕੱਪ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Roller, Paddle ਅਤੇ Button ਵਰਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ Channel Hop ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਟਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 135 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲੇਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਿੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵਿੱਚ IP52 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-