Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ

Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ
Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : January 16, 2026 at 3:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ Nothing ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
Nothing ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ Nothing ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੂ ਵਾਈਰਲੈਂਸ ਏਅਰਬਡਸ ਯਾਨੀ TWS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਵੀਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੀਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ।
ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਟੋਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੋਹੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡ੍ਰੋਪ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
CMF ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ
CMF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। CMF ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ CMF ਇੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CMF ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਗੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CMF ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।-ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਗੇਲਿਡਿਸ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਨਥਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
