'ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ', ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ Nothing ਦੇ CEO?
Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : September 9, 2026 at 12:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਾਰਲ ਪੇਈ Nothing ਦੀ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ, ਬਲੋਟਵੇਅਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
Nothing Phone 2 ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ?
Nothing Phone 2 ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡਰਾਇਡ 16 ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਕਰਨਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Nothing ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਕੀ Nothing ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ?
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ Nothing ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Nothing ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ Nothing ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Nothing ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਘੱਟ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Shared Widgets ਅਤੇ Essential Search ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ Nothing ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ?
ਅਸਲੀ Phone 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nothing ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਤੋਂ Phone 1 ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ Nothing ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਸ ਬਣੇ ਸੀ।
ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ Ok Google ਗਿਲਫ਼ ਲਾਈਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Nothing ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Nothing ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Best Buy ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ Nothing ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫੋਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਾਰਲ ਪੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Nothing ਫੋਨ ਕੋਈ ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ iPhone ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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