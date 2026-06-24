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Nothing (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼, ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Nothing ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Nothing (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣਗੇ।

NOTHING B SERIES LAUNCH DATE
NOTHING B SERIES LAUNCH DATE (NOTHING)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 1:12 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Nothing ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ Nothing (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਵਾਲ (b) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ X ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ Nothing ਦੇ ਨੇਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਖਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

A ਸੀਰੀਜ਼ Nothing ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ। Nothing ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ (b) ਸੀਰੀਜ਼, A ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ A ਸੀਰੀਜ਼ Nothing ਦੀ ਸਾਡੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਡੇਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Nothing ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ A ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਸੇਗਮੈਂਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Phone (3a) ਅਤੇ (4a) ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Nothing (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

Nothing (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।

Nothing (b) ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪਿਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ LED ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Nothing Phone 4a ਵਰਗਾ Glyph Bar Interface ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿੰਗਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਹਿੱਸੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਫਲੈਟ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋ ਗੋਲ ਮੋਡਿਊਲ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੋਲ ਕੱਟਆਊਟ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲੈਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ Nothing Phone 4b ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Nothing Phone 4a ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

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