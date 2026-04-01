ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 'ਨਥਿੰਗ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ', 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ 'ਨਥਿੰਗ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ' (Image Credit: Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 10:49 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ Nothing ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ AI ਸਮਾਰਟਗਲਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ-ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਓਵਰ-ਈਅਰ ਹੈੱਡਫੋਨ (ਨਥਿੰਗ ਹੈੱਡਫੋਨ (1) ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ (ਏ)) ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ'

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਥਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਉਤਪਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਟਾ, ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਥਿੰਗਜ਼ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ Nothing ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਟਾ ਦੀ ਰੇ-ਬੈਨ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੇ-ਬੈਨ ਮੈਟਾ ਮਾਡਲ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂ ਪਛਾਣ, ਟੈਕਸਟ ਅਨੁਵਾਦ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਚਰ, ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਥਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇ-ਬੈਨ ਮੈਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਥਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, Nothings AI ਸਮਾਰਟਗਲਾਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ NOTHING
ਨਥਿੰਗ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ
ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਖੇਤਰ
