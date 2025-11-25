ETV Bharat / technology

Google Gemini ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਆਏਗਾ NotebookLM Import ਫੀਚਰ, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ NotebookLM Import ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਜੈਮਿਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਜਲਦ ਹੀ ਜੈਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ NotebookLM Import ਫੀਚਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਐਲਐਮ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੈਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Gemini ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੋਟੋ, ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਯਾਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ TestingCatalog ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ "Add Notebook" ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ NotebookLM ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ Gemini ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ UI/UX ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖੋਜ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

  1. ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ Research Material ਅਤੇ Analysis
  2. NotebookLM ਅਤੇ Gemini ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ
  3. ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਨੋਟਸ ਨਾਲ AI ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੈਲਪ
  4. ਮਲਟੀ-ਸੋਰਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਪ ਵਰਕਫਲੋ

ਗੂਗਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਗੂਗਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੈਮਿਨੀ, ਨੋਟਬੁੱਕਐਲਐਮ, ਡੌਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਯਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

