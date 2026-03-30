Lockdown ਮੋਡ ਔਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਹੈਕ! ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 9:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਐਪਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਸਿਨਰੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਜਦੋ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਫੀਚਰਸ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੰਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
New: Apple has announced Lockdown Mode for iOS 16, a new “extreme” security feature to block targeted attacks on high-profile individuals. Feature severely limits Messages, Safari, Apple Services, other features to reduce endpoints for hackers to attack with software like Pegasus— Mark Gurman (@markgurman) July 6, 2022
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਕਾਰ, ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਇਸੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ
ਤਕਨੀਕੀ ਕਰੰਚ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੋਨਚਾ ਓ ਸੀਅਰਬੈਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੌਡ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰਸਿਨਰੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਟੀਜਨ ਲੈਬ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਵਰਗੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੋਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਡਿਟੇਕਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਰਡਲ ਨੇ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜਿਊਮਰ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਟੈਕਿੰਗ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਲਈ ਐਪਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-