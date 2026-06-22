11 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਧੂਮਕੇਤੂ 3I/ATLAS ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਧੂਮਕੇਤੂ 3I/ATLAS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SETI ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਗੋਲੀ ਗੰਢ ਹੈ।
Published : June 22, 2026 at 5:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਧੂਮਕੇਤੂ 3I/ATLAS, ਜਿਸ ਨੂੰ C/2025 N1 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸੋਵ ਧੂਮਕੇਤੂ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਓਮੁਆਮੁਆ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਧੂਮਕੇਤੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੰਗੋਲੀ ਗੰਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋ।
☄️ #3I/ATLAS comet update!— European Space Agency (@esa) October 7, 2025
On 3 October, our ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) turned its eyes towards interstellar comet 3I/ATLAS as it passed close to Mars.
Together with Mars Express, ExoMars TGO had the closest view of the comet of all of our spacecraft. It looked towards the… pic.twitter.com/HJE1CeaEwq
ਇਸਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਇਸ ਧੂਮਕੇਤੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਐਟਲਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਨਲੇ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਚੰਦਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਧੂਮਕੇਤੂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 440 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਧੂਮਕੇਤੂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 11 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋਗੁਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ।
ਏਲੀਅਨ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਇਸ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ SETI ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਨਲ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਨੈਰੋ-ਬੈਂਡ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਨਲ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੰਗਨਲ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਗਨਲ ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ Astronomical ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜਕਾਰ ਵਲੇਰੀਆ ਗਾਰਸੀਆ ਲੋਪੇਜ਼ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਗਨਲ ਫੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਨੋਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SETI ਦੀ ਸੋਫੀਆ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦਾ ਵੋਏਜਰ ਪੁਲਾੜਯਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਵਸਤੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਟੈਕਨੋਲਾਜਿਕਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, 3I/ATLAS ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੈਲਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ।
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