ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਚਲਾਨ, ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Published : October 30, 2026 at 12:41 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
PTI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ CII ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਹਾਸਿਬ ਨਾਲ 144 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇਗਾ।
ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਗਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਆਏ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਰਾਜਮਾਰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਤਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਨਾ ਸਕੇ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। NHAI ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਵੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ATMS 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਸੀਟਬੈਲਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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