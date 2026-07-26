NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ 'ਹਮਿੰਗਬਰਡ' ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਸ਼ਨ NISAR ਨੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਡਾਰ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਹਮਿੰਗਬਰਡ ਚਿੜੀ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Published : July 26, 2026 at 12:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਮਿਸ਼ਨ NISAR ਯਾਨੀ NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਡਾਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਮਿੰਗਬਰਡ ਚਿੜੀ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ?
NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ L-band ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ Nunatak Zaterjavashijsja ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਉਸ ਬਰਫ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜੋ North-East ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬਰਫ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਦਰਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਰਾਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਵਰਗੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹਮਿੰਗਬਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ NISAR ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿੰਗਨਲਾਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। NISAR ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ Horizontal ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਡਾਰ ਤਰੰਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੰਗੇ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ।
ਜੋ ਸਿੰਗਨਲ Horizontal ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਕਨੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ-ਬੈਂਗਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਸਿੰਗਨਲ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਵਾਸ ਵਰਗੀ ਅਸਮਾਨ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੇ ਵਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀਊਮ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜੇਂਟਾ ਅਤੇ ਹਰੇ, ਦੋਨੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਨਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲੀਊਮ, ਦੋਨੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਪਟੀਕਲ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਲਕੇ-ਹਲਕੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਦਾਰ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਡਾਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਡਾਟਾ?
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਵਾਸ ਯਾਨੀ ਬਰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਿਘਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਅਨੌਖਾ ਮਿਸ਼ਨ
NISAR ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ-ਫਲਾਇੰਗ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ L-band ਅਤੇ S-band, ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਾਲਾ L-band ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ S-band ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸਰੋ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਫੰਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ S-band ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲਟੇਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋ JPL ਨੇ L-band ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ S-band ਰਡਾਰ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਰਡਾਰ ਐਂਟੀਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਕਰੀਬ 39 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ 12 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਡਾਰ ਐਂਟੀਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ NISAR ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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